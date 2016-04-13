Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 13.04.2016: Folge 7
22 Min.Folge vom 13.04.2016Ab 6
Die Koffer-Lotterie geht in die nächste Runde: In dieser Folge sind die Schnäppchenjäger in Kanadas Ölhauptstadt Alberta auf Beutejagd. Dort wird auf einer Auktion beschlagnahmte Ware versteigert - Objekte, die der Gerichtsvollzieher mitgenommen hat, weil Personen ihre Schulden nicht bezahlt haben. Mark hat beim Bieterwettstreit einen wertvollen, verchromten Bohrkopf im Visier, und sein Rivale Billy reißt sich ein satellitengestütztes Kommunikationssystem für Spezialeinheiten unter den Nagel.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.