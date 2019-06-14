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Bahamas Life - Traumhaus gesucht

Winter ade!

HGTVFolge vom 14.06.2019
Winter ade!

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Bahamas Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 14.06.2019: Winter ade!

22 Min.Folge vom 14.06.2019

Um über den Winter vom Vorort von Chicago ins Warme zu entkommen, suchen der Chirurg Ryan und OP-Schwester Jackie nach einem tropischen Rückzugsort auf der Insel Grand Bahama - der nördlichsten Insel der im Atlantik gelegenen Bahamas. Sie hoffen, sich im Paradies unter blauem Himmel und Palmen von ihrem stressigen Alltag im Operationssaal erholen zu können.

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