Bahamas Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 14.06.2019: Winter ade!
22 Min.Folge vom 14.06.2019
Um über den Winter vom Vorort von Chicago ins Warme zu entkommen, suchen der Chirurg Ryan und OP-Schwester Jackie nach einem tropischen Rückzugsort auf der Insel Grand Bahama - der nördlichsten Insel der im Atlantik gelegenen Bahamas. Sie hoffen, sich im Paradies unter blauem Himmel und Palmen von ihrem stressigen Alltag im Operationssaal erholen zu können.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.