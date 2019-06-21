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Bahamas Life - Traumhaus gesucht

Endlich Bahamas

HGTVFolge vom 21.06.2019
Endlich Bahamas

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Bahamas Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 21.06.2019: Endlich Bahamas

22 Min.Folge vom 21.06.2019

Nachdem die Ärzte Pam und Ed jahrelang Urlaub auf den Bahamas gemacht haben, fühlen sie sich bereit für den großen Step: Sie wollen dort ein Haus kaufen, wo sie sonst Urlaub gemacht haben. Mit der Entscheidung hoffen sie, Teil der entspannten Community auf den Bahamas zu werden. Denn ihr Lifestyle in Tennessee ist stressig genug.

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