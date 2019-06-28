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Bahamas Life - Traumhaus gesucht

Wasser, Boote & ein Traum

HGTVFolge vom 28.06.2019
Wasser, Boote & ein Traum

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Bahamas Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 28.06.2019: Wasser, Boote & ein Traum

21 Min.Folge vom 28.06.2019

Seit 30 Jahren verbringen zwei begeisterte Segler aus North Carolina so viel Zeit wie möglich auf dem Wasser. Jetzt zieht es sie auf die Abaco-Inseln - das Zentrum für Bootfahrer. Jetzt müssen sie sich bloß noch entscheiden, ob ihr Traumhaus auf Great Guana Cay oder Man-O-War Cay stehen soll.

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