Bahamas Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 28.06.2019: Wasser, Boote & ein Traum
21 Min.Folge vom 28.06.2019
Seit 30 Jahren verbringen zwei begeisterte Segler aus North Carolina so viel Zeit wie möglich auf dem Wasser. Jetzt zieht es sie auf die Abaco-Inseln - das Zentrum für Bootfahrer. Jetzt müssen sie sich bloß noch entscheiden, ob ihr Traumhaus auf Great Guana Cay oder Man-O-War Cay stehen soll.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.