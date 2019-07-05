Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bahamas Life - Traumhaus gesucht

Auf Großvaters Spuren

HGTVFolge vom 05.07.2019
Auf Großvaters Spuren

Auf Großvaters SpurenJetzt kostenlos streamen

Bahamas Life - Traumhaus gesucht

Folge vom 05.07.2019: Auf Großvaters Spuren

21 Min.Folge vom 05.07.2019

Joe und Vicky lebten ihren Traumjob und tourten für mehrere Jahre mit der Rockband „The Allmann Brothers“ durch die Welt. Zurück in Atlanta wollen sie auf die Bahamas ziehen, um sich dort von der aufregenden Zeit zu erholen. Vor allem Joe schwelgt in Erinnerungen an seinen Großvater, mit dem er auf den Abaco Inseln seine Ferien als Kind verbrachte.

Alle verfügbaren Folgen