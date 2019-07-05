Bahamas Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 05.07.2019: Auf Großvaters Spuren
21 Min.Folge vom 05.07.2019
Joe und Vicky lebten ihren Traumjob und tourten für mehrere Jahre mit der Rockband „The Allmann Brothers“ durch die Welt. Zurück in Atlanta wollen sie auf die Bahamas ziehen, um sich dort von der aufregenden Zeit zu erholen. Vor allem Joe schwelgt in Erinnerungen an seinen Großvater, mit dem er auf den Abaco Inseln seine Ferien als Kind verbrachte.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: Warner Bros. Discovery, Inc.