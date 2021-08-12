Der Konkurrenzkampf geht in eine neue RundeJetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 2: Der Konkurrenzkampf geht in eine neue Runde
125 Min.Folge vom 12.08.2021Ab 12
Mit einem selbstbewussten Auftritt ziehen Nerdin Teresa (27, Game-Testerin aus Würzburg) und Beauty Julien (29, Beziehungscoach aus Köln) unerwartet in die Villa ein. Werden Julien und Teresa auf Zypern zum unschlagbaren Dreamteam? Können die beiden eine Verbindung zueinander aufbauen? Und schaffen sie es, die Konkurrenz-Paare in den #BeautyNerd-Challenges alt aussehen zu lassen?
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen