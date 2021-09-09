Beauty & The Nerd
Folge 6: Finale
119 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 12
Nach fünf Wochen Partnerschafts-Intensivkurs ist heute das große Finale. Doch welches Team setzt sich gegenüber der Konkurrenz durch und schnappt sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 €?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beauty & The Nerd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen