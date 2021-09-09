Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 6vom 09.09.2021
119 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 12

Nach fünf Wochen Partnerschafts-Intensivkurs ist heute das große Finale. Doch welches Team setzt sich gegenüber der Konkurrenz durch und schnappt sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 €?

