Beauty & The Nerd
Folge 5: Welcome to Beauty & The Beauty
119 Min.Folge vom 02.09.2021Ab 12
Heute geht das Umstyling weiter. Was hat sich Designer und Stargast Thomas Rath für Markus und Cao wohl ausgedacht? Indes wird der Druck kurz vor dem Finale immer größer. Wer verliert die Nerven?
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen