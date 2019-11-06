Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Back to the roots - Wiedergeburt des Ur-Schweins

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Firlefanz ist nichts für Christian Sassenroth. Der 43-jährige Kölner mag es beim Grillen bodenständig. Deshalb tischt der gelernte Gastronom Traditionelles auf - aber mit einem Twist: als Vorspeise Käse-Chili Frikadellen an gebratenen Salatherzen, Schmortomate und Bauernbrot und als Hauspeise ein Edel-Steak vom Wollschwein mit gegrillten Paprika, scharfer Steaksoße und Zitronen-Salbei-Quark. Rechte: ProSieben MAXX

