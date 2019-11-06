Zum Inhalt springenBarrierefrei
Intermezzo Italiano am Grill

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 4vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Grillen auf Italienisch? Das geht! Den Beweis treten Andreas Ehrle und sein zukünftiger Schwiegervater Antonio mit einem "Intermezzo Italiano" an. Der schnellste Frisör Deutschlands und der gelernte Konditor wollen die Jury mit einer mediterranen Pizza vom Grill mit Gnocchi-Spießen und saftigem Entrecôte überzeugen. Sollte das noch nicht genügen, soll ein auf dem Salzstein gebratenes Flat Iron Steak sein Übriges tun. Rechte: ProSieben MAXX

