Intermezzo Italiano am GrillJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 4: Intermezzo Italiano am Grill
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Grillen auf Italienisch? Das geht! Den Beweis treten Andreas Ehrle und sein zukünftiger Schwiegervater Antonio mit einem "Intermezzo Italiano" an. Der schnellste Frisör Deutschlands und der gelernte Konditor wollen die Jury mit einer mediterranen Pizza vom Grill mit Gnocchi-Spießen und saftigem Entrecôte überzeugen. Sollte das noch nicht genügen, soll ein auf dem Salzstein gebratenes Flat Iron Steak sein Übriges tun. Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX