Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Bayern meets Texas

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 5vom 06.11.2019
Bayern meets Texas

Bayern meets TexasJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 5: Bayern meets Texas

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Unter dem Motto "Bayern meets Texas" servieren die beiden Rosenheimer Florian Maier (36) und sein Kumpel Konrad Spöckbacher (38) der Jury als Auftakt eine bayrisch-amerikanische Vorspeisenplatte mit zweierlei Hendl-Flügeln und Käsepfannkuchen, garniert mit Zwiebelringen. Danach gibt es ein 800 Gramm schweres Tafelspitz-Stück, auch Bürgermeisterstück genannt, mit Kartoffelgratin und Blätterteig-Rosmarin-Stangerl frisch vom Rost. Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen