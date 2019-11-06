Beef Battle
Folge 8: Cavemen BBQ!
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Marco Schmidbauer (40) mag es gerne bodenständig - auch beim Essen. Der Oldenburger und sein Battle-Partner Alex Appelhanz haben ein einfaches Menü ohne viel Tamtam vorbereitet, das Profikoch Stefan Wiertz steinalt aussehen lassen soll. Als Vorspeise grillen die Hobbyköche kleine Forellen in Zeitungspapier, als Hauptgang wird ein flammengeküsstes Tomahawk-Steak mit Street-Food-Mais und Fächerkartoffeln das Tier im Manne wecken. Rechte: ProSieben MAXX
