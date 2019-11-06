Jared und Jay im Bourbon-FieberJetzt kostenlos streamen
Beef Battle
Folge 6: Jared und Jay im Bourbon-Fieber
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In der Promi-Ausgabe von "BeefBattle" duellieren sich "Evil" Jared Hasselhoff (44) und Jay Khan (33) mit Profikoch Stefan Wiertz. Der muss sich seinen prominenten Herausforderern bei einem kulinarischen Schlagabtausch stellen! Rechte: ProSieben MAXX
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beef Battle
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben MAXX