Behind The Feed
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Behind The Feed
Das neue Joyn Original blickt hinter die Kulissen der Profile von fünf Social-Media-Stars und zeigt, wie viel Fleiß hinter dem scheinbar glamourösen Influencer*innen-Alltag steckt. Titelsong: Naomi Jon - NAOMI Copyright: © Joyn
Behind The Feed: Wie aufregend ist der Social Media Alltag?
Das neue Joyn Original Behind The Feed blickt hinter die Kulissen der Social Media Feeds von Paola Maria, Marvyn Macnificent, Hendrik Giesler, Naomi Jon und Nihan Sen. Die fünf Social-Media-Größen führen die Zuschauer*innen durch ihren Alltag und zeigen deutlich, wie viel harte Arbeit, nervliche Zerreißproben, Tage mit schlechter Laune und Zeitaufwand hinter der vermeintlichen Glamour-Welt der Content Creators steckt. Locker-flockig läuft dort gar nichts.
Die Fünf im Portrait
Paola Maria: Die Mutter zweier Söhne betreibt bereits seit 2013 ihren eigenen YouTube-Kanal zu den Themen Kosmetik, Mode und Lifestyle. Mittlerweile folgen der gebürtigen Italienerin über 5,5 Mio Menschen auf YouTube und Instagram.
Marvyn Macnificent: Marvyn hat eine Passion für Make-up. Als non-binärer Beauty Influencer hat er sich international einen Namen gemacht und eine erfolgreiche Kosmetikfirma gegründet. Seine Community umfasst über eine Millionen Menschen auf YouTube.
Hendrik Giesler ist Model und Fashion-Influencer. Seine knapp 500.000 Instagram-Follower führt er regelmäßig durch seinen Alltag in der Mode- und Modelwelt.
Naomi Jon: Die selbsternannte Queen of Chaos ist YouTuberin und Sängerin. Über drei Millionen Menschen folgen ihren Videos rund um die Themen Essen, Lifestyle und Musik auf YouTube und Instagram. Dazu veröffentlicht sie regelmäßig Musikvideos und landet in den deutschen Charts. Mit ihrer Single "Naomi" liefert sie auch gleich den Titelsong für das Format.
Nihan Sen ist YouTuberin und widmet sich den Themen Beauty, Entertainment, Ratgeber und Lifestyle. Über 800.000 Menschen folgen ihr auf YouTube, weitere 500.000 auf Instagram.
Die Menschen hinter den Videos
Neben den Eindrücken und Erfahrungen in der digitalen Welt geben die Fünf ganz private Einblicke und zeigen sich als Person hinter der digitalen Maske. Denn: Auch sie sind nur Menschen, brauchen Pausen und Quality Time mit der Familie. Die Reality-Doku greift ein Thema auf, das aktueller ist denn je. Die Influencer in der Social-Media-Welt sind die Stars und Sternchen von heute, die Millionen von Menschen begeistern und mitreißen. Umso spannender ist der Blick hinter ihre Kulissen.
Wenn auch du jetzt neugierig geworden bist, dann sei dabei und schau dir das neue Joyn Original Behind The Feed auf Joyn an. Die Doku umfasst zehn Folgen und erscheint immer wöchentlich mit einer Doppelfolge.
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