Küss den Frosch: Traummann oder doch ein Flop?Jetzt kostenlos streamen
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Folge 2: Küss den Frosch: Traummann oder doch ein Flop?
28 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12
In "Forsthaus Rampensau Germany" knisterte es bereits zwischen Reality-Queen Gina-Lisa-Lohfink und Diogo Sangre gewaltig. Wie geht die Turtelei der beiden jetzt außerhalb der österreichischen Alpen weiter? Liebevoll organisiert Gina-Lisa eine Überraschungsparty für Diogo. Doch die Euphorie hält nicht lange an. Ist er wirklich der richtige Mann für ihr Vorhaben "Hochzeit in 90 Tagen"?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH
Enthält Produktplatzierungen