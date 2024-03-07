Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken

Im Kreuzverhör - Gina-Lisas Mama nimmt Anwärterin Stephie unter die Lupe

JoynStaffel 1Folge 7vom 07.03.2024
Im Kreuzverhör - Gina-Lisas Mama nimmt Anwärterin Stephie unter die Lupe

Folge 7: Im Kreuzverhör - Gina-Lisas Mama nimmt Anwärterin Stephie unter die Lupe

29 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 6

Reality-Star Gina-Lisa schippert weiter in Richtung Hafen der Ehe. Mit wem wird sie in Las Vegas vor den Altar treten? Diese Frage ist nicht geklärt, doch eins ist Gina-Lisa besonders wichtig: Mamas Segen. Bei einem entspannten Essen soll sie Freundin Stephie kennenlernen. Wird sie beiden auch ihre Zustimmung geben?

