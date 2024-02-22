Gina-Lisa zwischen zwei Männern: Wie ernst meinen es Diogo und Flocke?Jetzt kostenlos streamen
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Folge 3: Gina-Lisa zwischen zwei Männern: Wie ernst meinen es Diogo und Flocke?
33 Min.Folge vom 22.02.2024Ab 12
Reality-Queen Gina-Lisa verabschiedet sich von ihrem Junggesellinnen-Lifestyle und will heiraten. Potenzielle Anwärter gibt es genug, doch passen Flirts aus Reality-Shows und das echte Leben zusammen? Ein klärendes Gespräch zwischen Diogo und Gina-Lisa soll klären, ob ihre Beziehung eine Zukunft hat. Parallel hat sich Flocke in ihr Herz geschlichen. Nun steht Gina-Lisa zwischen zwei Männern, doch mit wem kann sie sich vorstellen vor den Traualtar zu treten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH
Enthält Produktplatzierungen