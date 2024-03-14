Wird Gina-Lisas Traum von der Hochzeit in Las Vegas zum Albtraum?Jetzt kostenlos streamen
Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken
Folge 9: Wird Gina-Lisas Traum von der Hochzeit in Las Vegas zum Albtraum?
35 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 6
Viva Las Vegas! Endlich sind Gina-Lisa, ihr bester Freund und die Anwärter:innen Flocke und Stephie angekommen. Die Hochzeit steht an, doch ein Drama jagt das Nächste. Zum Beispiel ist das Hochzeitskleid nicht aufzufinden. Auch Flocke legt sich mächtig ins Zeug, um Gina-Lisas Herz zu gewinnen. Doch statt Schmetterlinge im Bauch, sinkt Gina-Lisas Stimmung immer weiter in den Keller.
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Madame Zheng Production GmbH
Enthält Produktplatzierungen