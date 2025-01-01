Beyblade Shogun Steel
Folge 11: Wie ein Tiger im Dschungel
22 Min.Ab 6
Shinobu muss sich in einem harten Kampf gegen Baihu in einem Stadion behaupten, dass wie ein Irrgarten aufgebaut ist. Außerdem müssen Maru und Zyro versuchen, den gefangenen Gingka zu finden und ihn rechtzeitig zu befreien.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo