Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beyblade Shogun Steel

Die Brücke zur Zukunft

FilmRiseStaffel 2Folge 13
Die Brücke zur Zukunft

Die Brücke zur ZukunftJetzt kostenlos streamen

Beyblade Shogun Steel

Folge 13: Die Brücke zur Zukunft

22 Min.Ab 6

Kira und Zyro kämpfen im DNA-Hauptquartier gegeneinander, während Doji, Gingka, Shinobu und Maru dabei zusehen. Zyro versucht Kira davon zu überzeugen, seinen Bey-Geist endlich anzunehmen, Kira weigert sich jedoch weiterhin.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beyblade Shogun Steel
FilmRise
Beyblade Shogun Steel

Beyblade Shogun Steel

Alle 2 Staffeln und Folgen