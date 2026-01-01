Beyblade Shogun Steel
Folge 13: Die Brücke zur Zukunft
22 Min.Ab 6
Kira und Zyro kämpfen im DNA-Hauptquartier gegeneinander, während Doji, Gingka, Shinobu und Maru dabei zusehen. Zyro versucht Kira davon zu überzeugen, seinen Bey-Geist endlich anzunehmen, Kira weigert sich jedoch weiterhin.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyblade Shogun Steel
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo