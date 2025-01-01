Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beyblade Shogun Steel

FilmRiseStaffel 2Folge 6
Folge 6: Die Macht des Bey-Spirits

22 Min.Ab 6

Im Halbfinale des Neo Battle Bladers Tournament muss sich Shinobu mit Kira auseinandersetzen. Der stellt seinen neuen Beyblade, den gefährlichen Gladiator Bahamdia SP230GF, vor. Shinobu versucht mit einer neuen Taktik zu gewinnen.

