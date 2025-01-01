Beyblade Shogun Steel
Folge 6: Die Macht des Bey-Spirits
22 Min.Ab 6
Im Halbfinale des Neo Battle Bladers Tournament muss sich Shinobu mit Kira auseinandersetzen. Der stellt seinen neuen Beyblade, den gefährlichen Gladiator Bahamdia SP230GF, vor. Shinobu versucht mit einer neuen Taktik zu gewinnen.
Beyblade Shogun Steel
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo