Beyblade Shogun Steel

Die besten Acht

Staffel 2Folge 2
Die besten Acht

Die besten Acht

Beyblade Shogun Steel

Folge 2: Die besten Acht

22 Min.Ab 6

Die Vorrunde des Neo-Battle-Bladers-Turniers geht zu Ende und acht Blader ziehen in das große Finale ein. Zyro nimmt unterdessen eine Herausforderung von Sakyo an und Kira und Yoshio sprechen mit den beiden Unabara-Brüdern.

Beyblade Shogun Steel
FilmRise
Beyblade Shogun Steel

Beyblade Shogun Steel

