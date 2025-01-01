Beyblade Shogun Steel
Folge 2: Die besten Acht
22 Min.Ab 6
Die Vorrunde des Neo-Battle-Bladers-Turniers geht zu Ende und acht Blader ziehen in das große Finale ein. Zyro nimmt unterdessen eine Herausforderung von Sakyo an und Kira und Yoshio sprechen mit den beiden Unabara-Brüdern.
Beyblade Shogun Steel
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo