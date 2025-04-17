Staffel 1Folge 1vom 17.04.2025
Doku: HYROX – Frauen erobern den SportJetzt kostenlos streamen
Beyond the ROX
Folge 1: Doku: HYROX – Frauen erobern den Sport
27 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Entdecke die körperliche und mentale Anstrengung, die in der Nebensaison nötig ist, um sich mit den HYROX-Eliteathlet:innen zu messen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyond the ROX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen