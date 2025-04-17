Staffel 1Folge 3vom 17.04.2025
Beyond the ROX S1 E3: Game-changer HYROX-FrauenJetzt kostenlos streamen
Beyond the ROX
Folge 3: Beyond the ROX S1 E3: Game-changer HYROX-Frauen
29 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Es steht viel auf dem Spiel: Neue Gesichter fordern die Veteranen heraus und erfahrene Coaches sorgen dafür, dass die Anzahl der Frauen wächst und wächst.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyond the ROX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen