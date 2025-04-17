Staffel 1Folge 2vom 17.04.2025
Doku: HYROX – neue Helden am StartJetzt kostenlos streamen
Beyond the ROX
Folge 2: Doku: HYROX – neue Helden am Start
28 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Alle Rekorde stehen auf dem Spiel, denn durch das rasante Wachstum von HYROX gehen neue Gesichter genauso wie die erfahrenen Elite 15 Athlet:innen an den Start.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen