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Beyond the ROX

Red Bull TVStaffel 1Folge 2vom 17.04.2025
Doku: HYROX – neue Helden am Start

Doku: HYROX – neue Helden am StartJetzt kostenlos streamen

Beyond the ROX

Folge 2: Doku: HYROX – neue Helden am Start

28 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Alle Rekorde stehen auf dem Spiel, denn durch das rasante Wachstum von HYROX gehen neue Gesichter genauso wie die erfahrenen Elite 15 Athlet:innen an den Start.

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