Staffel 1Folge 4vom 17.04.2025
Doku: HYROX – Emotionen und RivalitätJetzt kostenlos streamen
Beyond the ROX
Folge 4: Doku: HYROX – Emotionen und Rivalität
30 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Die Reaktionen der Familien während des Wettkampfs zeigen, dass nicht nur für die Athlet:innen viel auf dem Spiel steht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyond the ROX
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen