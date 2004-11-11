Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 010

TelenovelaStaffel 1Folge 10vom 11.11.2004
Folge 010

Bianca - Wege zum Glück

Folge 10: Folge 010

42 Min.Folge vom 11.11.2004Ab 6

Bianca kann nicht verbergen, wie schockiert sie über Olivers Verlobung ist. Oliver, der nicht ahnt, dass Bianca von Judith weiß, schickt ihr einen Strauß Rosen mit einer Karte: "Für die schönste Nacht meines Lebens". Alexander ist inzwischen aus Zürich zurückgekehrt. Ariane empfängt ihn mit bissigen Kommentaren und Sofia ist sauer, weil er ihr die begehrte Modezeitschrift nicht mitgebracht hat. Am Nachmittag gehen Oliver und Matthias gemeinsam angeln. Bianca serviert den beiden einen Snack und erklärt Oliver trocken, dass sie eine gute Nachricht für ihn habe: Eine Postkarte von seiner Verlobten sei angekommen.

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

