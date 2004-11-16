Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 013
Oliver erklärt Bianca ungeschickt, warum er ihr nicht eher von Judith erzählt hat und macht dadurch alles noch viel schlimmer. Verzweifelt fragt er sie, ob sie ihn wirklich für einen Lügner halte. Bianca gibt ihm vorerst keine Antwort. Am Abend steigt eine spontane Party im "Fisch for Fun". Denise dreht die Musik auf und tanzt mit einem Tablett in der Hand Limbo. Auch Katy und Sven amüsieren sich prächtig. Einzig Oliver sitzt traurig in der Ecke. Bianca unterbreitet Ariane ihre Idee, wie sie mittels Duftkörben potenzielle Spender für den Blindengarten begeistern könne. Ariane ist angetan von ihrem Einfall. Bianca bittet Oliver, sie am Steg zu treffen und erklärt ihm dort, dass sie ihn nicht für einen Lügner halte. Zärtlich küssen sie sich. Dabei werden sie von Matthias beobachtet.
