Bianca - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 012
Oliver legt Bianca einen Liebesbrief in die Küche und bringt ihr ein Geschenk in ihre WG. Dort trifft er nur Katy an, die die Gelegenheit nutzt, um Bianca erneut vor Oliver schlecht zu machen. Bianca bittet Oliver zu einem Treffen an die Ruine. Wortlos versinken die beiden in Leidenschaft. Anschließend erklärt Bianca ruhig aber bestimmt, dass Oliver sie zum letzten Mal berühren durfte. Ariane bietet Bianca eine Stelle als ihre persönliche Assistentin zur Unterstützung des Blindenvereins an. Bianca will sich das Angebot in Ruhe überlegen. Katy wird nach wie vor von Viktor bedrängt, der die "geniale Idee" hat, gemeinsam mit Katy als unschlagbares Gaunerpaar die Juwelen der High Society zu stehlen.
