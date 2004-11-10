Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 009

TelenovelaStaffel 1Folge 9vom 10.11.2004
Folge 009

Folge 009Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 9: Folge 009

41 Min.Folge vom 10.11.2004Ab 6

Bianca und Oliver liegen im Bett, als plötzlich Sofia an die Tür klopft. Bianca gelingt es, sich in letzter Sekunde zu verstecken, bevor Sofia hereinstürmt. Derweil ist Sofia davon überzeugt, Model werden zu wollen. Auf hochhackigen Schuhen übt sie das Laufen auf dem Catwalk, und bittet den Gärtner Sven um seine Beurteilung. Dann trifft eine Postkarte aus Afrika ein - von einer gewissen Judith. Als Bianca interessiert nachfragt, wer denn Judith sei, erhält sie zur Antwort: Judith ist Olivers Verlobte!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen