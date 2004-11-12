Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 011
Oliver versucht verzweifelt Bianca zu erreichen, doch sie lässt sich konsequent verleugnen. Er steht vor ihrer Tür und fleht sie an, ihm eine Chance zu geben, doch Bianca macht die Tür nicht auf. Stattdessen erklärt sie ihm am nächsten Morgen, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Oliver will das nicht wahrhaben und sperrt seine Zimmertür zu. In Bianca weckt das Erinnerungen an das Gefängnis. Sie reagiert panisch. Großen Ärger hat Oliver auch mit seinem Vater, der dagegen ist, "Solar-Trust-Aktien" zu kaufen. Oliver hingegen ist von der Rentabilität der Aktien überzeugt. Er ärgert sich darüber, dass Alexander ihm nicht mehr Verantwortung überträgt. Unterdessen entschließt sich Ariane, karitativ tätig zu werden und einen Blindenverein zu unterstützen, der einen Garten für Blinde errichten möchte.
