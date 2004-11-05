Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 1Folge 6vom 05.11.2004
Katys Ex-Lover und Komplize Viktor ist zurückgekehrt und erpresst sie. Er verlangt 5.000 Euro und droht, Bianca die Wahrheit zu erzählen: Katy hatte damals das Feuer gelegt, in dem Biancas Vater ums Leben kam. Bianca, die Viktor tot glaubt, ahnt nichts von den Schwierigkeiten, in denen Katy steckt. Sie verabredet sich mit Oliver an der alten Ruine und gesteht ihm, dass sie sich in ihn verliebt hat. Oliver überrascht Bianca mit einem Flug in seinem Privatflugzeug. Nach der Landung küssen sich die beiden zum ersten Mal leidenschaftlich. Unterdessen hängt im Hause Wellinghoff der Familiensegen immer noch schief. Tochter Sofia nimmt ihren Eltern das geplatzte Wochenende in Paris derart übel, dass sie sich in ihrem Zimmer verschanzt und niemanden zu sich herein lässt.

