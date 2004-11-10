Bianca - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 009
41 Min.Folge vom 10.11.2004Ab 6
Bianca und Oliver liegen im Bett, als plötzlich Sofia an die Tür klopft. Bianca gelingt es, sich in letzter Sekunde zu verstecken, bevor Sofia hereinstürmt. Derweil ist Sofia davon überzeugt, Model werden zu wollen. Auf hochhackigen Schuhen übt sie das Laufen auf dem Catwalk, und bittet den Gärtner Sven um seine Beurteilung. Dann trifft eine Postkarte aus Afrika ein - von einer gewissen Judith. Als Bianca interessiert nachfragt, wer denn Judith sei, erhält sie zur Antwort: Judith ist Olivers Verlobte!
Bianca - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises