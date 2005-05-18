Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 136
43 Min.Folge vom 18.05.2005Ab 6
Während Bianca insgeheim Oliver trifft, um Pascals Intrige zu torpedieren versucht der überglückliche Eddie, ihr den Himmel auf Erden zu bereiten. Ariane und Alexander scheinen ihre Liebe wieder entdeckt zu haben und Sofia will ihrer Mutter helfen, ihre Alkoholsucht zu überwinden.
