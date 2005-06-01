Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 146
43 Min.Folge vom 01.06.2005Ab 6
Judith droht an ihrem großen Verlust zu zerbrechen, und Oliver muss seine Trauer verdrängen, um ihr beizustehen. Bianca wird durch Katys und Pascals Komplizin belastet, und die Polizei macht sich auf die Suche nach ihr.
