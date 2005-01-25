Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 061
43 Min.Folge vom 25.01.2005Ab 6
Drei schöne Tage sind zu Ende, in denen sich Bianca und Oliver wie ein Ehepaar fühlen durften. Jetzt aber muss Oliver Bianca nach Hause bringen. Judith ist wütend, weil Oliver sich zu wenig für sie interessiert und erklärt ihm, sie werde ausziehen. Tina unterstützt Judith in ihrem Entschluss. Um seine Beziehung zu Judith zu retten, schlägt Oliver vor, so bald wie möglich zu heiraten. Unterdessen macht sich Pascal wieder an Maren heran. Die sagt ihm jedoch unverblümt, dass sie ihn für einen Blender hält. Aus Rache für die Abfuhr behauptet Pascal gegenüber Alexander, Maren habe ihn sexuell belästigt.
Bianca - Wege zum Glück
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises