Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 068
Oliver erhält ein anonymes Paket aus Italien, in dem sich ein toter Graureiher befindet und ein Zettel, auf dem in italienisch "Mörder" steht. Durch Pascals Intrige wurden auf dem Wasserkraftwerksgelände Tausende von Vögeln vergiftet. Oliver verzeichnet einen Verlust von 20 Millionen Euro. Währenddessen machen Bärbel die Vorbereitungen für die Hochzeit zu schaffen. Sie schlägt Judith vor, einen Haute-Cuisine-Koch zu engagieren, doch davon will Judith nichts wissen. Bärbel vertraut schließlich Bianca an, warum das Thema Hochzeit für sie ein solches Tabu ist: Vor acht Jahren wollte sie heiraten, wurde jedoch am Tag der Hochzeit sitzen gelassen. Derweil planen Eddie und Pascal Olivers Junggesellenabschied. Pascal möchte eine Stripperin bestellen. Eddie hingegen bezweifelt, dass Oliver an einer Gogo-Tänzerin Spaß hätte.
