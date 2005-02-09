Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 072

TelenovelaStaffel 5Folge 12vom 09.02.2005
43 Min.Folge vom 09.02.2005Ab 6

Oliver und Bianca kehren zur selben Zeit zu ihrem alten Liebesnest zurück und schweigen in Gedanken an ihre Leidenschaft. Oliver gegenüber tut Bianca jedoch so, als sei sie zufällig dort vorbeigekommen. Unterdessen fordert Katy von Pascal 30.000 Euro, andernfalls lasse sie auffliegen, dass Pascal die Vögel vergiften ließ. Aber Pascal macht ein Bild von Katys Unterarm, auf dem sie Alexanders Schweizer Kontonummer notiert hat, und hat wiederum sie in der Hand. Während eines gemeinsamen Abendessens überwindet Alexander seine Abneigung gegenüber Heiko. Dessen Fachverstand in Sachen Wein und Whisky beeindruckt ihn. Von Mann zu Mann bittet er Heiko inständig, seiner Tochter nicht weh zu tun.

