Bianca - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 069
Maren ist irritiert, weil Katy sie auf den Mund geküsst hat. Sie erklärt ihr resolut, dass sie Alexander liebt und nicht auf Frauen steht. Unterdessen holt Alexander Sofia mitten in der Nacht bei Heiko ab. Er ist wütend auf seine Tochter, dass sie, ohne zu fragen, bei "irgendeinem Jungen" übernachtet. Um Sofia von Heiko zu trennen beschließt Alexander, Sofia mit einem Schüleraustausch für ein Jahr in die USA zu schicken. Sofia ist verzweifelt darüber, dass sie "zwangsverschifft" werden soll. Unterdessen mimt Oliver vor Matthias den Starken und gibt vor, seine Geschäftsniederlage, noch der Verlust von Bianca würden ihm viel ausmachen. Judith bestellt sich Brautkleider zur Anprobe und bittet Bianca ihr eines der Kleider vorzuführen. Genau in diesem Moment kommt Oliver ins Zimmer und erstarrt, als er Bianca im Brautkleid sieht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick