Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bianca - Wege zum Glück

Folge 063

TelenovelaStaffel 5Folge 3vom 27.01.2005
Folge 063

Folge 063Jetzt kostenlos streamen

Bianca - Wege zum Glück

Folge 3: Folge 063

43 Min.Folge vom 27.01.2005Ab 6

Die Familie Wellinghoff stößt auf Olivers und Judiths bevorstehende Hochzeit an. Zur selben Zeit zieht Bianca mit Heiko um die Häuser und trinkt zu viel, so dass Heiko sie huckepack nach Hause tragen muss. Katy hat Alexander ein Startkapital von 10.000 Euro abgeluchst, mit dem sie an der Börse spekulieren darf. Sie investiert alles in Olivers erstes großes eigenes Projekt "Eco Corrente" und träumt davon, sich bald eine eigene Wohnung und ein großes Auto kaufen zu können. Unterdessen offenbart Heiko "Margret", dass er herausgefunden hat, dass sie in Wahrheit Sofia ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bianca - Wege zum Glück
Telenovela
Bianca - Wege zum Glück

Bianca - Wege zum Glück

Alle 15 Staffeln und Folgen