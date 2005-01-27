Bianca - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 063
43 Min.Folge vom 27.01.2005Ab 6
Die Familie Wellinghoff stößt auf Olivers und Judiths bevorstehende Hochzeit an. Zur selben Zeit zieht Bianca mit Heiko um die Häuser und trinkt zu viel, so dass Heiko sie huckepack nach Hause tragen muss. Katy hat Alexander ein Startkapital von 10.000 Euro abgeluchst, mit dem sie an der Börse spekulieren darf. Sie investiert alles in Olivers erstes großes eigenes Projekt "Eco Corrente" und träumt davon, sich bald eine eigene Wohnung und ein großes Auto kaufen zu können. Unterdessen offenbart Heiko "Margret", dass er herausgefunden hat, dass sie in Wahrheit Sofia ist.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises