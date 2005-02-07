Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Staffel 5Folge 10vom 07.02.2005
43 Min.Ab 6

Bianca hat heimlich Judiths Ehering anprobiert und bekommt ihn jetzt nicht mehr vom Finger. Spülmittel, Eis - nichts hilft. Verzweifelt bindet sie sich einen Verband um den Ringfinger und vertraut sich Oliver an. Der verspricht, sie vor Judith zu decken. Unterdessen beruhigt Heiko die aufgebrachte Sofia. Wenn sie nach Amerika geschickt würde, käme er mit. Ariane hat ihre Eifersucht auf Maren nicht mehr unter Kontrolle und beschimpft sie als "Schlampe". Zur selben Zeit zerstört Katy ein Foto von Ariane und Alexander, auf das sie zuvor eine Zielscheibe gemalt hat, mit einer Fonduegabel und steckt es in Marens Kalender. Den Kalender deponiert sie heimlich in Marens Wohnung.

