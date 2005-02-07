Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 070
Bianca hat heimlich Judiths Ehering anprobiert und bekommt ihn jetzt nicht mehr vom Finger. Spülmittel, Eis - nichts hilft. Verzweifelt bindet sie sich einen Verband um den Ringfinger und vertraut sich Oliver an. Der verspricht, sie vor Judith zu decken. Unterdessen beruhigt Heiko die aufgebrachte Sofia. Wenn sie nach Amerika geschickt würde, käme er mit. Ariane hat ihre Eifersucht auf Maren nicht mehr unter Kontrolle und beschimpft sie als "Schlampe". Zur selben Zeit zerstört Katy ein Foto von Ariane und Alexander, auf das sie zuvor eine Zielscheibe gemalt hat, mit einer Fonduegabel und steckt es in Marens Kalender. Den Kalender deponiert sie heimlich in Marens Wohnung.
