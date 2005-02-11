Bianca - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 074
Bianca erklärt sich mit Judiths Bitte einverstanden, während der Trauung ein Liebesgedicht aufzusagen. Oliver entschuldigt sich bei Bianca dafür, dass er Judith diese Idee nicht ausreden konnte. Bianca gibt sich tapfer und macht sich, gemeinsam mit Matthias, auf die Suche nach Gedichten über die Liebe. Als Maren nochmals nach Gut Wellinghoff kommt, weigert sich Alexander, mit ihr zu sprechen. Ariane verweist sie des Hauses. Einzig Oliver zeigt Mitgefühl mit Maren und verspricht, ihr ein exzellentes Arbeitszeugnis auszustellen. Heiko ernennt seinen Laden zum "Tempel der Freundschaft" und malt Sofias, Svens, Denise, und seine Silhouetten an die Wand. Während seinesJunggesellenabschieds verliert Oliver die Fassung. Er will die Hochzeit absagen.
