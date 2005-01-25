Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 062
43 Min.Folge vom 25.01.2005Ab 6
Judith und Oliver informieren ihre Familien darüber, dass sie in zwei Wochen im kleinen Kreis heiraten werden. Oliver bittet Bianca um ein Gespräch unter vier Augen und weiht sie ebenfalls in die Pläne seiner bevorstehenden Hochzeit ein. Judith fragt Tina, ob sie ihre Trauzeugin werden möchte. Tina reagiert verhalten. Unterdessen hat Sofia sich vorgenommen Heiko zu gestehen, dass sie nicht die aus ärmlichen Verhältnissen stammende "Margret Koch" ist. Heiko jedoch lässt sie nicht zu Wort kommen und schenkt ihr stattdessen ein Armband mit der Gravur: "Margret".
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises