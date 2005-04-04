Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 106
Oliver plant seine Abreise nach Brasilien. Gemeinsam mit Alexander beschließt er, Pascal zu seinem Nachfolger in der Bank zu machen. Bianca freut sich für Pascal, kann aber ihre Trauer über Olivers Umzug nur schwer verbergen. Auch Ariane leidet unter den Auswanderungsplänen ihres Sohnes und wirft Alexander vor, Oliver als Funktionsträger der Bank zu missbrauchen. Alexander versucht die Streitereien innerhalb seiner Familie zu schlichten, indem er persönlich das Abendessen zubereitet: Nudeln mit rotem Pesto, Olivers Lieblingsspeise. Unterdessen überreicht Katy Sven 5.000 Euro und behauptet, das sei Marens Lohn für Svens sexuelle Dienste. Sven wirft das Geld in den Papierkorb und kann seine Tränen nicht zurückhalten. In der Wohnung streitet sich Katy wiederholt mit Heiko über seine Unordnung. Sie provoziert ihn so lange, bis er seine Sachen zusammenpackt und verschwindet.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick