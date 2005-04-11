Bianca - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 111
42 Min.Folge vom 11.04.2005Ab 6
Pascal gibt seine Trennung von Bianca offiziell bekannt. Er und Katy machen sich Sorgen, dass Oliver angesichts dessen, dass Bianca wieder Single ist, doch nicht nach Brasilien gehen könnte. Bianca jedoch gibt Oliver zu verstehen, dass sie trotz ihrer Entlobung keine Affäre mehr mit ihm unterhalten möchte. Danach fühlt sie sich einsam und erschöpft. Bei eisiger Kälte setzt sie sich auf eine Parkbank und bleibt dort sitzen. Da sie allen vorgegaukelt hat, sie fahre nach Mallorca, sucht niemand nach ihr. Zufällig findet Eddie Bianca, die kaum mehr reagieren kann, als er sie anspricht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises