Folge 117

TelenovelaStaffel 8Folge 12vom 19.04.2005
43 Min.Folge vom 19.04.2005Ab 6

Oliver klopft an Biancas Tür und fleht sie an, ihm zu öffnen. Bianca jedoch hält die Tür geschlossen. Eddie versucht, sich wieder mit Oliver zu vertragen und nimmt seine Drohung zurück, Judith alles über Olivers und Biancas Beziehung zu erzählen. Dennoch scheitert der Versöhnungsversuch. Als Eddie dann auch noch erfährt, dass Matthias über Olivers Affäre Bescheid wusste, eskaliert der Streit erneut. Unterdessen hilft Judith Ariane, die ehemaligen Sponsoren zu einem Treffen einzuladen, bei dem Ariane einen Zwischenbericht vorstellen will. Alexander ist besorgt, dass Ariane sich mit der Arbeit übernehmen könnte. Pascal beruhigt Alexander heimtückisch. Er hegt die Hoffnung, dass Ariane sich und die Bank blamiert.

Telenovela
Bianca - Wege zum Glück