Bianca - Wege zum Glück

Folge 116

TelenovelaStaffel 8Folge 11vom 18.04.2005
43 Min.Folge vom 18.04.2005Ab 6

Eddie kümmert sich um Bianca, die sich langsam wieder von ihrer Krankheit erholt. Oliver vermutet, dass Bianca in einem Krankenhaus liegt und sucht vergeblich nach ihr. Er schiebt einen Zettel unter ihrer Wohnungstür durch und bittet sie, sich umgehend bei ihm zu melden. Bianca reagiert nicht. Unterdessen nimmt sich Ariane vor, ihre Arbeit am Blindenprojekt wieder aufzunehmen. Auf Judiths Anraten hin will sie alle ehemaligen Sponsoren zu einem Treffen einladen. Sven liest "Marens Brief", den Katy gefälscht hat und ist nun endgültig davon überzeugt, dass Maren ihn nur benutzt hat. Katy und Pascal beginnen, den Geschäftsbereich "Neue Energien" in der Wellinghoff-Bank systematisch zu zerstören und Oliver Fehlentscheidungen unterzuschieben.

