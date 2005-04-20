Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 118
42 Min.Folge vom 20.04.2005Ab 6
Oliver beobachtet eifersüchtig, wie Eddie und Bianca ausgelassen miteinander umgehen. Bevor Bianca wieder zur Arbeit nach Gut Wellinghoff zurückkehrt, beichtet Eddie ihr, dass er Oliver zur Rede gestellt hat, der nun um ihre Krankheit weiß. Judith kann ihre Abreise nach Brasilien kaum erwarten. Am Abend soll ihr und Olivers Abschiedsessen stattfinden. Sofia hegt die Hoffnung, dass Ariane ihre Alkoholsucht überwunden hat und verspricht ihr, bei der Organisation des Sponsorentreffens zu helfen. Alexander hingegen traut Ariane ein solches Treffen nicht zu und bittet sie, es abzusagen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises