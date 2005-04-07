Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 109
Bianca meldet sich bei Bärbel krank. Als Pascal sie anfleht, ihm noch eine Chance zu geben, lässt sie ihn abblitzen. Auch Katy gegenüber gibt Bianca sich unbeeindruckt und glaubt ihr nicht, dass sie angeblich das "allererste Mal" mit Pascal zusammen war. Katy und Pascal fragen sich, ob Bianca Oliver von ihrem Verhältnis erzählen wird. Das hätte zur Folge, dass Oliver nicht nach Brasilien ginge und Pascal seinen Posten in der Bank wieder los wäre. Ihre Sorge ist jedoch unbegründet, weil Bianca, gerade damit Oliver seine Brasilien-Pläne nicht absagt, nur Tina im Vertrauen von ihrer Trennung von Pascal erzählt. Währenddessen zieht Helga bei Eddie wieder aus. Sie will dem Vater ihres Kindes doch noch eine Chance geben und verkündet deshalb auch offiziell dessen Namen: Es ist Markus, der Koch.
