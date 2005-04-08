Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 110
Bärbel muss weinen als sie erfährt, dass Markus der Vater von Helgas Kind ist. Sie weiß nun, warum Markus sie hat sitzen lassen. In ihrer Verzweiflung warnt sie Helga davor, sich auf Markus nochmals einzulassen. Am folgenden Tag entschuldigt sie sich jedoch für ihre Eifersucht und bestärkt Helga in ihrem Vorhaben, Markus noch eine Chance zu geben. Zur selben Zeit zieht Katy aus der Wohnung aus und wohnt fortan in der Stadtwohnung. Als Ariane Bianca zu einem Familienabendessen einlädt, vertraut Bianca ihr notgedrungen an, dass Pascal und sie sich getrennt haben. Ariane erzählt daraufhin Oliver von der gelösten Verlobung seines Bruders. Oliver bietet Bianca an, ihr zuliebe nicht nach Brasilien zu gehen.
